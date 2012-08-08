Ирина Мерлени осталась без медали Олимпиады

В финале она добилась победы над воспитанницей украинской школы вольной борьбы, ныне представляющей Азербайджан - Марией Стадник. У Марии, соответственно, серебряная награда.

Обладательницами бронзовых медалей стали канадка Кароль Хюн и американка Кларисса Чун.

В поединке за третье место американка выиграла у украинки Ирины Мерлени.

В весовой категории до 63 кг украинка Юля Остапчук остановилась на уровне четвертьфинала, проиграв сопернице из России.