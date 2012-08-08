Ирина Мерлени осталась без медали Олимпиады
22:43, 08 августа 2012Спорт
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Представительница Японии Хитоми Обара стала победительницей олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 48 кг.
В финале она добилась победы над воспитанницей украинской школы вольной борьбы, ныне представляющей Азербайджан - Марией Стадник. У Марии, соответственно, серебряная награда.
Обладательницами бронзовых медалей стали канадка Кароль Хюн и американка Кларисса Чун.
В поединке за третье место американка выиграла у украинки Ирины Мерлени.
В весовой категории до 63 кг украинка Юля Остапчук остановилась на уровне четвертьфинала, проиграв сопернице из России.
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