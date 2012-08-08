На Олимпиаде в полуфинале по борьбе сойдутся две воспитанницы украинской школы

Ирина Мерлени в четвертьфинале олимпийского турнира уверенно победила свою соперницу со счетом - 5:0. Интересно, что Ирина Мерлени в полуфинале встретится с еще одной воспитанницей украинской школы борьбы Марией Стадник, которая защищает теперь цвета Азербайджана, пишет сайт НОК.

Еще одна украинка Юля Остапчук в четвертьфинале уступила россиянке.

Как сообщал УНИАН, Ирина Мерлени победила корейскую спортсменку Ким Хюн Джу и вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Вместе с ней в четвертьфинал вышла украинка, чемпионка Европы Юлия Остапчук, которая победила спортсменку из Казахстана Елену Шалыгин. Напомним, что украинка Ирина Мерлени имеет титул олимпийской чемпионки в этой весовой категории, который она завоевала в Афинах. На Олимпиаде в Пекине Ирина завоевала бронзу.