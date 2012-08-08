Олимпиада-2012: «украинское» расписание на сегодня

На летней Олимпиаде в Лондоне Украина завоевала пока девять медалей - три золотых и шесть бронзовых.

Сегодня украинские спортсмены продолжат борьбу в таких видах: Легкая атлетика 12:00. Метание молота, женщины. Квалификация. Ирина Новожилова, Анна Скидан. 12:00. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация. Максим Мазурик, Денис Юрченко. 12:10. Многоборье, мужчины. Бег 100 м, Прыжки в длину. Алексей Касьянов. 12:45. Бег 5000 м, мужчины. Сергей Лебедь. 13:35. Бег 800 м, женщины. Наталья Лупу, Лилия Лобанова, Юлия Кревсун. 20:00. Многоборье, мужчины. Прыжки в высоту, бег 400 м. Алексей Касьянов. 21:05. Метание копья, мужчины. Квалификация. Роман Авраменко, Александр Пятница. 21:45. Бег 1500 м, женщины. 1/2 финала. 22:05. Прыжки в длину, женщины. Финал. 22:10. Бег 200 м, мужчины. 1/2 финала. 22:45. Бег 400 м с барьерами, женщины. Финал. 23:00. Бег 200 м, женщины. Финал. Конный спорт 14:00. Конкур, индивидуальные соревнования. Финал, раунд А. Бьорн Нагель, Кассио Риветти. 16:45. Финал, раунд Б. Вольная борьба 15:00. Весовая категория 48 кг, женщины. 1/8 финала. Ирина Мерлени. 15:00. Весовая категория 63 кг, женщины. Квалификация. Юлия Остапчук. 19:45. Финал. Прыжки в воду 21:00. Вышка 10 м, индивидуальные соревнования, женщины. Предварительные. Юлия Прокопчук. Бокс 22:30. Весовая категория 64 кг, мужчины. 1/4 финала. Денис Беринчук. 22:30. Весовая категория 81 кг, мужчины. 1/4 финала. Александр Гвоздик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter