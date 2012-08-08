Невыразительную игру Динамо Сёмин списал на погоду

08:57, 08 августа 2012
Спорт
2441

Тренер рад, что команда пробилась в следующий этап Лиги чемпионов.

Юрий Семин во время представления новой формы команды на НСК ”Олимпийский”. Киев, 12 июля

Тренер киевского «Динамо» Юрий Сёмин остался доволен результатом вчерашнего поединка в Лиге чемпионов. Напомним, киевляне на последней минуте матча смогли затолкать гол в ворота Фейенорда и пройти в следующий раунд ЛЧ.

«Главное, наверное, то, что мы прошли такую сильную, серьезную команду «Фейеноорд» –молодую, очень азартную. Сразу после жеребьевки я говорил, что нам достался серьезный соперник, что и подтвердилось в матчах с нами»,  цитирует Семина пресс-служба клуба.

«Что касается сегодняшней игры, то мы своего шанса дождались, хотя до этого имели достаточно много сложностей. Но и на выезде на каждую атаку «Фейеноорда» мы старались отвечать своими контратакующими действиями. Мы очень рады, что прошли в следующий этап Лиги чемпионов», отметил тренер.

Причиной не очень выразительной игры своих подопечных, Семин считает погодные условия:

«Надо учитывать то, в какой жаре мы тренировались, и играли. Как итог, например, Велозу сегодня играл не так, как ранее. Да и некоторые другие игроки тоже. Думаю, что это все-таки сказалось на сегодняшнем матче».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter