Еще один украинский боксер дошел, минимум, до бронзы Олимпиады
00:01, 08 августа 2012Спорт
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Украинский боксер Тарас Шелестюк, выступающий на Лондонской олимпиале в весе до 69 кг, выиграл четвертьфинальный бой.
Поединок против соперника из Франции был очень ровным. Ни в одном из раундов судьи не зафиксировали преимущество кого-то из боксеров: 5:5, 7:7 и 6:6. Но в итоге победу они отдали спортсмену из Макеевки.
Его полуфинальный бой против англичанина Эванса состоится 10 августа. Во втором полуфинале встретятся россиянин Андрей Замковой и казах Серик Сапиев. Участие в полуфинале означает, что меньше бронзовой медали Тарас Шелестюк уже не получит.
Напомним, что ранее в олимпийские полуфиналы в своих весовых категориях вышли боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.
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