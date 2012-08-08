Еще один украинский боксер дошел, минимум, до бронзы Олимпиады

Поединок против соперника из Франции был очень ровным. Ни в одном из раундов судьи не зафиксировали преимущество кого-то из боксеров: 5:5, 7:7 и 6:6. Но в итоге победу они отдали спортсмену из Макеевки.

Его полуфинальный бой против англичанина Эванса состоится 10 августа. Во втором полуфинале встретятся россиянин Андрей Замковой и казах Серик Сапиев. Участие в полуфинале означает, что меньше бронзовой медали Тарас Шелестюк уже не получит.

Напомним, что ранее в олимпийские полуфиналы в своих весовых категориях вышли боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко.