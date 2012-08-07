Донецкий мэр пообещал бронзовой медалистке Олимпиады трехкомнатную квартиру

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе пресс-конференции.

Мэр высоко оценил достижения донецкой спортсменки. «В тяжелейшей борьбе, с травмой, она завоевала бронзовую медаль. Я считаю, что это большое достижение. Я выполняю то обещание, которое давал, когда мы встречались с олимпийцами. Ольге будет выделена 3-комнатная квартира в новом доме», - сказал А.Лукьянченко.

Он напомнил, что всего в ХХХ летних Олимпийских играх принимают участие 20 спортсменов из Донецка в 10 различных видах спорта. Легкоатлетка Ольга Саладуха в тройном прыжке показала результат 14,79 см и получила бронзовую награду.