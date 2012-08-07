Донецкий мэр пообещал бронзовой медалистке Олимпиады трехкомнатную квартиру
18:58, 07 августа 2012Спорт
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Донецкий городской голова Александр Лукьянченко поздравил дончанку Ольгу Саладуху с завоеванием бронзовой медали на Олимпиаде в Лондоне и пообещал, что ей будет выделена 3-комнатная квартира в новом доме.
Ольга Саладуха завоевала бронзу в тройном прыжке
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе пресс-конференции.
Мэр высоко оценил достижения донецкой спортсменки. «В тяжелейшей борьбе, с травмой, она завоевала бронзовую медаль. Я считаю, что это большое достижение. Я выполняю то обещание, которое давал, когда мы встречались с олимпийцами. Ольге будет выделена 3-комнатная квартира в новом доме», - сказал А.Лукьянченко.
Он напомнил, что всего в ХХХ летних Олимпийских играх принимают участие 20 спортсменов из Донецка в 10 различных видах спорта. Легкоатлетка Ольга Саладуха в тройном прыжке показала результат 14,79 см и получила бронзовую награду.
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