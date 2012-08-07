Вместо победы в Лиге Европы киевскому «Арсеналу» засчитали поражение 0:3

Несмотря на то, что встреча между командами, которая состоялась в Киеве 2 августа, завершилась убедительной победой украинцев - 3:0, из-за нарушения регламента "канонирами", им засчитывается техническое поражение.

Такое решение приняли в УЕФА, пишет gazeta.ua.

Об этом в эфире словенского телевидения сообщил помощник главного тренера словенского клуба Дамьян Ослая.

"Только что мне позвонил наш спортивный директор и сообщил, что решение уже принято. "Арсеналу" засчитали техническое поражение 0:3. Но мы должны быть внимательны в ответной игре, чтобы надеяться на выход в плей-офф раунд", - заявил он.

Напомним, что нарушением "Арсенала" стал выход на поле в матче защитника Эрика Матуку и его присутствие в заявке на матч.

В 2010-м в составе бельгийского "Генка" футболист был удален и оштрафован на два матча, и еще не отбыл дисквалификацию - накануне поединка против "Муры" он пропустил лишь один поединок.

Напомним, встреча "Муры" и "Арсенала" состоится в четверг, 9 августа, в Мариборе.