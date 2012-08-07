Украинка - олимпийская чемпионка Пекина доплыла до финала в Лондоне

В полуфинале наша спортсменка финишировала второй, уступив Бриджитт Хартли из Южно-Африканской республики уже перед финишем. Но главное - квалифицироваться в главном заезде Олимпиады, где борьба за награды начнется сначала, сообщает сайт НОК.

Комплект наград в этом виде олимпийской программы будут разыграны послезавтра. Напомним, на Олимпийских играх 2004 года в Афинах Осипенко-Радомская выиграла бронзу в составе украинской женской команды-четверки на байдарке. На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году она стала чемпионкой на одиночной байдарке показав в финальном заезде время 1:50,673, опередив при этом итальянку Жозефу Идем (1:50,677) всего лишь на 4 тысячных секунды.