Боксера, которому подсудили в поединке с украинцем, протянули в полуфинал

После того, как в поединке 1/8 финала судьи забрали победу у украинца Евгения Хитрова в поединке с британцем Энтони Огого, в 1/4 финала нечто похожее произошло и в поединке Огого с немецким боксером Стефеном Хартелом, сообщают Boxingnews.com.

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Как и в поединке с Хитровым, Огого хорошо провел первый раунд, хотя он и близко не выиграл его со счетом 5:2, как насчитали судьи.

Во втором же полностью доминировал немецкий боксер, но судьи насчитали победу Энтони Огого. Третий раунд также прошел с преимуществом Хартела, хотя и не столь явным, как второй, но и в нем представители Фемиды насчитали победу местному любимцу.

Общий счет поединка - 15:10 в пользу Огого, хотя немецкий боксер явно выглядел лучше.