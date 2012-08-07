Олимпиада-2012: на какие старты выйдут украинцы сегодня

В зачете украинской сборной - три золотые и шесть бронзовых медалей. Сегодня украинские спортсмены продолжат борьбу на лондонской Олимпиаде.

7 августа, вторник Легкая атлетика 12:00. Метание копья, женщины. Квалификация. Вера Ребрик, Анна Гацько, Маргарита Дорожон. 12:45. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация. Эль Шериф Шериф Усман. 12:55. Бег 5000 м, женщины. 1 круг. Людмила Коваленко. 13:50. Бег 200 м, мужчины. 1 круг. Сергей Смелик. 21:00. Прыжки в высоту, мужчины. Финал. Андрей Проценко, Богдан Бондаренко. 21:05. Прыжки в длину, женщины. Квалификация. Виктория Рыбалко, Маргарита Твердохлеб. 21:45. Метание диска, мужчины. Финал. 22:25. Бег 200 м, женщины. 1/2 финал. Мария Ремень, Елизавета Брызгина, Кристина Стуй. Прыжки в воду 12:00. Трамплин 3 м, индивидуальные соревнования, мужчины. 1/2 финала. Алексей Пригоров, Илья Кваша. 21:00. Финал. Конный спорт 12:00. Выездка. Гран при (2 квалификация). Гребля на байдарках и каноэ 12:07. К-1 500 м, женщины. Предварительные заезды. Инна Осипенко-Радомская. 12:16. 1/2 финала. Триатлон 12:30. Триатлон, мужчины. Плавание (1,5 км), велогонка (40 км), бег (10 км). Данила Сапунов. Парусный спорт 14:00. Виндсерфинг (мужчины, женщины). Финальные гонки. Ольга Масливец. Спортивная гимнастика 16:00. Параллельные брусья, мужчины. Финальные соревнования. 16:00. Перекладина, мужчины. Финальные соревнования. 16:00. Колода, женщины. Финальные соревнования. 16:00. Свободные упражнения, женщины. Финальные соревнования. Синхронное плавание 17:00. Дуэт. Финал. Дарья Юшко, Ксения Сидоренко. Тяжелая атлетика 17:30. Весовая категория +105 кг, мужчины. Группа Б. 21:00. Группа А, церемония награждения. Артем Удачин, Игорь Шимечко. Велоспорт - трек 19:30. Спринт. 1/2 финала. Финал. Бокс 22:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. 1/4 финала. Тарас Шелестюк.

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