Олимпиада-2012: на какие старты выйдут украинцы сегодня
В зачете украинской сборной - три золотые и шесть бронзовых медалей. Сегодня украинские спортсмены продолжат борьбу на лондонской Олимпиаде.
7 августа, вторник
Легкая атлетика
12:00. Метание копья, женщины. Квалификация. Вера Ребрик, Анна Гацько, Маргарита Дорожон.
12:45. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация. Эль Шериф Шериф Усман.
12:55. Бег 5000 м, женщины. 1 круг. Людмила Коваленко.
13:50. Бег 200 м, мужчины. 1 круг. Сергей Смелик.
21:00. Прыжки в высоту, мужчины. Финал. Андрей Проценко, Богдан Бондаренко.
21:05. Прыжки в длину, женщины. Квалификация. Виктория Рыбалко, Маргарита Твердохлеб.
21:45. Метание диска, мужчины. Финал.
22:25. Бег 200 м, женщины. 1/2 финал. Мария Ремень, Елизавета Брызгина, Кристина Стуй.
Прыжки в воду
12:00. Трамплин 3 м, индивидуальные соревнования, мужчины. 1/2 финала. Алексей Пригоров, Илья Кваша.
21:00. Финал.
Конный спорт
12:00. Выездка. Гран при (2 квалификация).
Гребля на байдарках и каноэ
12:07. К-1 500 м, женщины. Предварительные заезды. Инна Осипенко-Радомская.
12:16. 1/2 финала.
Триатлон
12:30. Триатлон, мужчины. Плавание (1,5 км), велогонка (40 км), бег (10 км). Данила Сапунов.
Парусный спорт
14:00. Виндсерфинг (мужчины, женщины). Финальные гонки. Ольга Масливец.
Спортивная гимнастика
16:00. Параллельные брусья, мужчины. Финальные соревнования.
16:00. Перекладина, мужчины. Финальные соревнования.
16:00. Колода, женщины. Финальные соревнования.
16:00. Свободные упражнения, женщины. Финальные соревнования.
Синхронное плавание
17:00. Дуэт. Финал. Дарья Юшко, Ксения Сидоренко.
Тяжелая атлетика
17:30. Весовая категория +105 кг, мужчины. Группа Б.
21:00. Группа А, церемония награждения. Артем Удачин, Игорь Шимечко.
Велоспорт - трек
19:30. Спринт. 1/2 финала. Финал.
Бокс
22:30. Весовая категория 69 кг, мужчины. 1/4 финала. Тарас Шелестюк.