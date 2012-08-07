Чемпионку Олимпиады во Львове встретили с оркестром

Сегодня утром около сотни людей на вокзале во Львове с цветами, шарами, флагами, оркестром и караваем встречали Олимпийскую чемпионку Яну Шемякину.

Как передает корреспондент УНИАН, поздравить с возвращением с Олимпиады Я.Шемякину пришли и представители федерации фехтования, представители городской и областной власти, простые львовяне.

«Я себе такого даже не представляла. Не ожидала такого оркестра, очень приятно», - отметила Я.Шемякина.

Она рассказала, что «много тренировалась, шла к этой цели». «Мечта каждого спортсмена – победить на Олимпиаде, я этого также очень хотела. Мечты сбываются», - добавила Олимпийская чемпионка.

«Все проводники поезда фотографировались со мной. Не спали до полуночи. Один из проводников даже расплакался, говорит, что тоже был спортсменом», - делится впечатлениями чемпионка.

Яна созналась, что очень переживала о медали, просила тренера, чтобы смотрел за сумкой. «Даже о паспорте я так не переживала, как о медали. В поезде мы полностью закрылись, с сестрой даже двери не открывали», - рассказала Я.Шемякина.

Напомним, в Олимпийском Лондоне в дополнительное время украинская фехтовальщица Я.Шемякина со счетом 9:8 победила немку Бритту Хейдеманн и получила Олимпийское золото. В 1/16 финала Я.Шемякина победила Любовь Шутову из России, в 1/8 - Анну Марию Бранза из Румынии, в 1/4 - еще одну румынку Симону Герман, а в полуфинале - Юцзи Сунь из Китая.