Украинский боксер получит на Олимпиаде минимум бронзу
00:08, 07 августа 2012Спорт
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К капитану боксерской сборной Украины Александру Усику, который ранее прошел в полуфинал, присоединился и Василий Ломаченко.
Василий Ломаченко не отдал в четвертьфинале ни одного раунда, фото с сайта НОК
Соперником Василия в четвертьфинале категории до 60 кг был Феликс Вердехо Санчес из Пуэрто-Рико, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.
Олимпийский чемпион Пекина не отдал ни одного раунда (5:3; 5:4; 4:2) и со счетом 14:9 уверенно проходит в полуфинал, который состоится 10 августа против спортсмена, представляющего Кубу.
Бронзовую медаль, согласно регламенту соревнований, участники полуфинала получают при проигрыше.
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