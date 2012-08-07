Украинский боксер получит на Олимпиаде минимум бронзу

Соперником Василия в четвертьфинале категории до 60 кг был Феликс Вердехо Санчес из Пуэрто-Рико, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.

Олимпийский чемпион Пекина не отдал ни одного раунда (5:3; 5:4; 4:2) и со счетом 14:9 уверенно проходит в полуфинал, который состоится 10 августа против спортсмена, представляющего Кубу.

Бронзовую медаль, согласно регламенту соревнований, участники полуфинала получают при проигрыше.