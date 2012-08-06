Украинский штангист выиграл золото Олимпиады

Торохтий, выступающий в весовой категории свыше 105 килограммов, по сумме двоеборья показал результат 412 килограммов. В рывке Торохтий поднял 185, а в толчке - 227 килограммов, сообщает официальный сайт Игр-2012.

Второе место занял Наваб Насиршелал из Ирана.

Бронзовым призером Олимпиады стал поляк Бартоломей Войцех Бак.

Теперь с тремя золотыми и шестью бронзовыми медалями украинская сборная занимает 16-е место в неофициальном медальном зачете.

*** Алексей Торохтий - мастер спорта международного класса

Родился 22 мая 1986 г. в Зугрэсе Донецкой обл.

Аспирант Национального аэрокосмического университета имени Жуковского (ХАИ).