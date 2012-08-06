Украинский штангист выиграл золото Олимпиады
22:25, 06 августа 2012Спорт
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Украинских штангист Алексей Торохтий завоевал золото на XXX Летних Олимпийских играх.
Торохтий, выступающий в весовой категории свыше 105 килограммов, по сумме двоеборья показал результат 412 килограммов. В рывке Торохтий поднял 185, а в толчке - 227 килограммов, сообщает официальный сайт Игр-2012.
Второе место занял Наваб Насиршелал из Ирана.
Бронзовым призером Олимпиады стал поляк Бартоломей Войцех Бак.
Теперь с тремя золотыми и шестью бронзовыми медалями украинская сборная занимает 16-е место в неофициальном медальном зачете.
*** Алексей Торохтий - мастер спорта международного класса
Родился 22 мая 1986 г. в Зугрэсе Донецкой обл.
Аспирант Национального аэрокосмического университета имени Жуковского (ХАИ).
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