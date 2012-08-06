Украинский спортивный гимнаст принес Украине очередную бронзу Олимпиады

Член украинской олимпийской сборной по спортивной гимнастике Игорь Радивилов в опорном прыжке завоевал бронзовую награду.

Украинец занял третье место с результатом - 16.316. Золотую награду завоевал кореец Янг Халк Сион, который получил оценку 16.533, серебро - россиянин Денис Аблязин - 16.399.

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