Украинский спортивный гимнаст принес Украине очередную бронзу Олимпиады
18:15, 06 августа 2012Спорт
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Член украинской олимпийской сборной по спортивной гимнастике Игорь Радивилов в опорном прыжке завоевал бронзовую награду.
Игорь Радивилов принес пока единственную медаль по спортивной гимнастике
Украинец занял третье место с результатом - 16.316.
Золотую награду завоевал кореец Янг Халк Сион, который получил оценку 16.533, серебро - россиянин Денис Аблязин - 16.399.
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