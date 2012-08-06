Фейенорд – Динамо: на кого ставят букмекеры

По мнению букмекеров, киевское «Динамо» проиграет голландскому «Фейенорду» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Роттердаме, однако в следующий раунд пройдет украинский клуб, пишет Главред.

Аналитики букмекерской компании William Hill считают, что в игре «Фейенорд» - «Динамо» хозяева имеют больше шансов на победу.

Ставки на победу «Динамо» в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 2.62. Аналогичный показатель для хозяев составляет 2.25

Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.30.

При этом ставки на выход «Динамо» в следующий раунд соревнований принимаются с коэффициентом в 1.45, выход «Фейенорда» специалисты оценили в 2.55.

Напомним, первый матч Лиги чемпионов в Киеве завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Ответный матч состоится во вторник, 7-го августа, на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.