Украинский теннисист выиграл турнир и стал 16-м в рейтинге АТР

В то время, пока большинство ведущих лидеров мирового тенниса сражались на Олимпиаде, украинец выиграл второй титул в карьере в одиночном разряде. После Умага-2011 Долгополову покорился турнир в столице США Washington City Open, который принес нашему теннисисту 500 рейтинговых очков, сообщает Sport.ua.

В финале Александр в непростом поединке одержал победу над немцем Томми Хаасом. В первом сете, который несколько раз прерывался из-за дождя, удача сопутствовала Хаасе, который все-таки дожал украинца на тай-брейке. Но во второй партии Долгополову в решающий момент удалось сделать брейк, после чего он легко дожал возрастного соперника.

Эта победа позволит нашему теннисисту подняться на 16-ю строчку рейтинг АТР. До замыкающего топ-10 Хуана-Мартина дель Потро, с которым Долгополов может сыграть во втором круге Мастерса в Торонто - 755 очков.

Washington City Open. Финал.

Александр Долгополов - Томми Хаас - 6:7 (7:9), 6:4, 6:1.