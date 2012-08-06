На какие медали сегодня может рассчитывать Украина (программа дня)
В понедельник украинские спортсмены могут завоевать медали в двух видах - стрельбе и спортивной гимнастике.
Украинцы сегодня выступят в таких видах: стрельба, конный спорт, борьба, синхронное плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, прыжки в воду, тяжелая атлетика, бокс и несколько видов в легкой атлетике, пишет "Сегодня".
СТРЕЛЬБА
15:45 Мужчины. Винтовка из трех позиций, 50 метров. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
13:50 Женщины. Бег на 1500 метров. Квалификация. Анжелика Шевченко, Анна Мищенко
21:20 Женщины. Бег на 200 метров. Квалификация. Кристина Стуй, Мария Ремень, Елизавета Брызгина
22:15 Женщины. Бег на 400 метров с барьерами. Полуфиналы. Анна Ярощук, Анна Титимец
КОННЫЙ СПОРТ
14:00 Конкур. Индивидуальный зачет. Квалификация №3. Бьйорн Нагель, Кассио Риветти
БОРЬБА
15:00 Мужчины. Греко-римский стиль. До 60 кг. Квалификация. Ленур Темиров (Украина) - Алмат Кебиспаев (Казахстан)
15:45 Мужчины. Греко-римский стиль. До 84 кг. 1/8 финала. Василий Рачиба (Украина) - Хайкель Ачури (Тунис)
16:05 Мужчины. Греко-римский стиль. До 120 кг. 1/8 финала. Евгений Орлов (Украина) - Риза Кайалп (Турция)
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
17:00 Свободная программа. Квалификация. Юшко / Сидоренко
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
17:40 Мужчины. Опорный прыжок. Финал. Игорь Радивилов
ВЕЛОТРЕК
18:45 Женщины. Спринт. 1/4 финала. Любовь Шулика (Украина) - Анна Маерс (Австралия)
20:40 Женщины. Спринт. Гонки за 5-8 места
ПРЫЖКИ В ВОДУ
21:00 Мужчины. Трамплин, 3 метра. Квалификация. Алексей Пригоров, Илья Кваша
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
17:30 Мужчины. 105 кг. Финал В. Сергей Тагиров
21:00 Мужчины. 105 кг. Финал А. Алексей Торохтий
БОКС
22:30 Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала. Василий Ломаченко (Украина) - Феликс Вердейо Санчес (Пуэрто-Рико)