На какие медали сегодня может рассчитывать Украина (программа дня)

В понедельник украинские спортсмены могут завоевать медали в двух видах - стрельбе и спортивной гимнастике.

Украинцы сегодня выступят в таких видах: стрельба, конный спорт, борьба, синхронное плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, прыжки в воду, тяжелая атлетика, бокс и несколько видов в легкой атлетике, пишет "Сегодня". СТРЕЛЬБА 15:45 Мужчины. Винтовка из трех позиций, 50 метров. Финал ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13:50 Женщины. Бег на 1500 метров. Квалификация. Анжелика Шевченко, Анна Мищенко 21:20 Женщины. Бег на 200 метров. Квалификация. Кристина Стуй, Мария Ремень, Елизавета Брызгина 22:15 Женщины. Бег на 400 метров с барьерами. Полуфиналы. Анна Ярощук, Анна Титимец КОННЫЙ СПОРТ 14:00 Конкур. Индивидуальный зачет. Квалификация №3. Бьйорн Нагель, Кассио Риветти БОРЬБА 15:00 Мужчины. Греко-римский стиль. До 60 кг. Квалификация. Ленур Темиров (Украина) - Алмат Кебиспаев (Казахстан) 15:45 Мужчины. Греко-римский стиль. До 84 кг. 1/8 финала. Василий Рачиба (Украина) - Хайкель Ачури (Тунис) 16:05 Мужчины. Греко-римский стиль. До 120 кг. 1/8 финала. Евгений Орлов (Украина) - Риза Кайалп (Турция) СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 17:00 Свободная программа. Квалификация. Юшко / Сидоренко СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 17:40 Мужчины. Опорный прыжок. Финал. Игорь Радивилов ВЕЛОТРЕК 18:45 Женщины. Спринт. 1/4 финала. Любовь Шулика (Украина) - Анна Маерс (Австралия) 20:40 Женщины. Спринт. Гонки за 5-8 места ПРЫЖКИ В ВОДУ 21:00 Мужчины. Трамплин, 3 метра. Квалификация. Алексей Пригоров, Илья Кваша ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 17:30 Мужчины. 105 кг. Финал В. Сергей Тагиров 21:00 Мужчины. 105 кг. Финал А. Алексей Торохтий БОКС 22:30 Мужчины. До 60 кг. 1/4 финала. Василий Ломаченко (Украина) - Феликс Вердейо Санчес (Пуэрто-Рико)

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