Полиция задержала болельщика, который бросил бутылку в олимпийца из Ямайки

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным полиции, инцидент произошел за несколько секунд до старта. По словам свидетелей, мужчина, стоявший на трибунах, обрушился с ругательствами на ямайца Усэйна Болта и бросил в него бутылку.

Зрителям удалось задержать хулигана до прибытия полиции. Сам У.Болт признался, что слышал какой-то шум на трибунах, но не видел, что именно произошло.

У.Болт стал победителем на этой дистанции с олимпийским рекордом - 9,63 секунд, "серебро" у его соотечественника Йохана Блэйка /9,75/, "бронза" - у американца Джастина Гэтлина / 9,79/.