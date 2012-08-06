Результаты матчей 4-го тура украинской Премьер-лиги

08:50, 06 августа 2012
Спорт
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В воскресенье состоялись четыре матча 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Фото с сайта ФК Днепр

Металлург З - Ильичевец 0 : 3 (Пуканыч 45, Кравченко 53, Ярошенко 93)

Ворскла - Черноморец 0 : 1 (Бакай 45)

Арсенал - Днепр 1 : 1 (Кобахидзе 92 – Маттеус 64 пен.)

Металлург Д  - Металлист 2 : 2 (Барановский 71, Траоре 91 – Клейтон 8, 35)

Сегодня тур завершится поединком Волынь – Шахтер.

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