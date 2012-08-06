Результаты матчей 4-го тура украинской Премьер-лиги
08:50, 06 августа 2012Спорт
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В воскресенье состоялись четыре матча 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр потерял очки в Киеве. Фото с сайта ФК Днепр
Металлург З - Ильичевец 0 : 3 (Пуканыч 45, Кравченко 53, Ярошенко 93)
Ворскла - Черноморец 0 : 1 (Бакай 45)
Арсенал - Днепр 1 : 1 (Кобахидзе 92 – Маттеус 64 пен.)
Металлург Д - Металлист 2 : 2 (Барановский 71, Траоре 91 – Клейтон 8, 35)
Сегодня тур завершится поединком Волынь – Шахтер.
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