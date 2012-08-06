В Тернополе в День Независимости состоится первый чемпионат Украины по аквабайку.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный судья соревнований Сергей Вишневский, участники соревнований будут выступать в трех категориях: юниоры (до 16 лет), мужчины и женщины.

«Соревнования будут проводиться в три этапа – кольцевая гонка, слалом и фрістайл. Затем мы будем выбирать лучшего в каждой из категорий и определим по итогам трех этапов абсолютного чемпиона», – сказал С.Вишневский.

По его словам, возрастных ограничений для участников соревнований не будет.

«Участником чемпионата может стать каждый желающий спортсмен, который имеет водный мотоцикл, опыт в соревнованиях и навыки по управлению аквабайком. На сегодняшний день известно, что участие в чемпионате примут свыше 20 человек из Донецка, Киева, Одессы, Черкасс, Макеевки, Крыма, Белой Церкви, Каменца-Подольского, Черновцов», – отметил С.Вишневский.

Для проведения первого чемпионата по аквабайку выбрали Тернополь, поскольку в центре города есть большой водоем, кроме этого, в Тернополе проводится чемпионат мира по водно-моторному спорту.

Организатором соревнований стала Национальная федерация водно-моторного спорта Украины.

Справка УНИАН. Аквабайк – общее название нескольких технических дисциплин водно-моторного спорта, связанных с гонками на водных мотоциклах.