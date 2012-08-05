Олимпиада: еще один протест Украины отклонен

На Олимпиаде в Лондоне Апелляционное жюри отклонило протест Украины на решение судей по поводу результатов соревнований в семиборье, по которым Людмила Йосипенко заняла четвертое место.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, украинка Л.Йосипенко на соревнованиях по семиборью показала высокий результат, набрав в сумме 6618 очков, что стало ее личным рекордом.

Во время последнего вида соревнований – бега на 800 м – на стартовом вираже судья констатировал у немки Лили Шварцкопф нарушение правил ИААФ – заступ на линию беговой дорожки. За это нарушение рефери соревнований дисквалифицировали немку. Таким образом, украинка Л.Йосипенко поднялась на третью ступеньку, что было зафиксировано соответствующими протоколами.

Сразу после этого немецкая сторона подала протест к рефери, который возобновил окончательные результаты по итогам соревнований и вернул Л.Шварцкопф на второе место.

После пересмотра видео сразу свои протесты в Апелляционное жюри подали украинская и российская делегации, чтобы отстоять права своих спортсменок, которые претендовали на медали разных достоинств. Оба протеста были отклонены единогласным решением Апелляционного жюри, решение рефери о дисквалификации немецкой спортсменки отменено.

Таким образом, золотую медаль получила Джессика Эннис (Великобритания), серебряную – Л.Шварцкопф, россиянка Татьяна Чернова опустилась на третье место, а украинка Л.Йосипенко - на четвертое.