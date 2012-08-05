Олимпиада: украинке дали, а потом забрали бронзовую медаль

Украинка Людмила Йосипенко заняла 4-ое место на соревнованиях по многоборью на Олимпиаде в Лондоне.

Как сообщает сайт «Чемпион», были пересмотрены результаты по семиборью.

В результате дисквалификация немецкой спортсменки Лили Шварцкопф была признана ошибочной, и немка завоевала серебряные награды.

Россиянка Татьяна Чернова опустилась на третье место, а украинка Л.Йосипенко - на четвертое.

Еще одна представительница Украины Анна Мельниченко заняла десятую ступеньку.

На первом месте - Джессика Эннис (Великобритания).

Главный тренер сборной Украины по легкой атлетике Александр Апайчев заявил, что Л.Шварцкопф должны были дисквалифицировать.

«После объявления результатов немка была дисквалифицирована в беге на 800 метров и наша Йосипенко заняла третье место. После этого немцы подали протест, который был удовлетворен», - сказал он.

«Но мы тоже с техническим лидером смотрели видео - немка четыре раза наступила на линию. Мы подали встречный протест. Его отклонили. Это просто какой-то бред», - сказал он.

На вопрос, есть ли шансы вернуть награду, тренер ответил: «После награждения, не знаю. Но, думаю, мы будем еще говорить на эту тему. Но Спортивный арбитражный суд после апелляционного жюри не рассматривает этот вопрос. Это какой-то произвол. Необъяснимая ситуация совершенно. Для меня это грустно и отвратительно", - цитирует А.Айпачева «Сегодня».