Олимпиада-2012: в каких видах выступают сегодня украинцы
Украинцы сегодня выступят в таких видах, как триатлон, стрельба, фехтование, конный и парусный спорт, прыжки на батуте и прыжки в воду, тяжелая атлетика, бокс и множество видов в легкой атлетике.
Сегодня украинцы теоретически могут выиграть 9 медалей. Об этом сообщает "Сегодня".
ТРИАТЛОН
11:00 Женщины. Финал. Юлия Елистратова
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
11:00 Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 метров. Квалификация. Дарья Тихова, Дарья Шарипова
14:45 Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 метров. Финал
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
12:05 Женщины. Семиборье. Прыжок в длину. Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко
13:40 Женщины. Семиборье. Метание копья. Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко
22:35 Женщины. Семиборье. Бег на 800 метров. Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко
12:20 Женщины. Прыжок с шестом. Квалификация. Анна Шелех, Наталья Кущ-Мазурик
12:35 Мужчины. Бег на 400 метров. Квалификация. Виталий Батрум
13:35 Женщины. Бег на 300 метров с препятствиями. Квалификация. Валентина Жудина, Светлана Шмидт
19:00 Мужчины. Ходьба на 20 км. Финал. Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Иван Лосев
21:00 Мужчины. Бег на 400 метров с барьерами. Полуфиналы. Станислав Мельников
21:35 Женщины. Бег на 100 метров. Полуфиналы. Олеся Повх
23:55 Женщины. Бег на 100 метров. Финал
22:05 Женщины. Бег на 400 метров. Полуфиналы. Алина Логвиненко, Наталья Пигида
23:15 Мужчины. Бег на 10 000 метров. Финал. Николай Лабовский
ФЕХТОВАНИЕ
12:30 Женщины. Шпага. Команды. 1/4 финала. Украина - Россия
14:00 Женщины. Шпага. Команды. 1/2 финала
17:00 Женщины. Шпага. Команды. За 5-6 и 7-8 места
20:00 Женщины. Шпага. Команды. За "бронзу"
21:15 Женщины. Шпага. Команды. Финал
КОННЫЙ СПОРТ
12:30 Конкур. Индивидуальный зачет. Квалификация. Кассио Риветти, Александр Онищенко, Бйорн Нагель, Катарина Оффель
12:30 Конкур. Команды. Квалификация. Украина
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
14:00 Мужчины. Дисциплина "Лазер". Гонка 9. Валерий Кудряшов
15:30 Мужчины. Дисциплина "Лазер". Гонка 10. Валерий Кудряшов
14:00 Женщины. Дисциплина RS-X. Гонка 7. Ольга Масливец
15:00 Женщины. Дисциплина RS-X. Гонка 8. Ольга Масливец
14:30 Мужчины. Дисциплина RS-X. Гонка 7. Максим Оберемко
17:20 Мужчины. Дисциплина RS-X. Гонка 8. Максим Оберемко
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
16:00 Женщины. Квалификация. Марина Кийко
17:25 Женщины. Финал
ПРЫЖКИ В ВОДУ
16:30 Женщины. Трамплин, 3 метра. Полуфинал. Елена Федорова
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
17:30 Мужчины. 94 кг. Финал А и В. Константин Пилиев, Артем Иванов.
БОКС
00:15 Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала. Денис Беринчик (Украина) - Энтони Йигит (Швеция)
01:00 Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала. Александр Гвоздик (Украина) - Осмар Браво Амадор (Никарагуа)