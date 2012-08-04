Олимпиада-2012: в каких видах выступают сегодня украинцы

Сегодня украинцы теоретически могут выиграть 9 медалей. Об этом сообщает "Сегодня".

ТРИАТЛОН

11:00 Женщины. Финал. Юлия Елистратова

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

11:00 Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 метров. Квалификация. Дарья Тихова, Дарья Шарипова

14:45 Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 метров. Финал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

12:05 Женщины. Семиборье. Прыжок в длину. Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко

13:40 Женщины. Семиборье. Метание копья. Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко

22:35 Женщины. Семиборье. Бег на 800 метров. Наталья Добрынская, Людмила Йосипенко, Анна Мельниченко

12:20 Женщины. Прыжок с шестом. Квалификация. Анна Шелех, Наталья Кущ-Мазурик

12:35 Мужчины. Бег на 400 метров. Квалификация. Виталий Батрум

13:35 Женщины. Бег на 300 метров с препятствиями. Квалификация. Валентина Жудина, Светлана Шмидт

19:00 Мужчины. Ходьба на 20 км. Финал. Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Иван Лосев

21:00 Мужчины. Бег на 400 метров с барьерами. Полуфиналы. Станислав Мельников

21:35 Женщины. Бег на 100 метров. Полуфиналы. Олеся Повх

23:55 Женщины. Бег на 100 метров. Финал

22:05 Женщины. Бег на 400 метров. Полуфиналы. Алина Логвиненко, Наталья Пигида

23:15 Мужчины. Бег на 10 000 метров. Финал. Николай Лабовский

ФЕХТОВАНИЕ

12:30 Женщины. Шпага. Команды. 1/4 финала. Украина - Россия

14:00 Женщины. Шпага. Команды. 1/2 финала

17:00 Женщины. Шпага. Команды. За 5-6 и 7-8 места

20:00 Женщины. Шпага. Команды. За "бронзу"

21:15 Женщины. Шпага. Команды. Финал

КОННЫЙ СПОРТ

12:30 Конкур. Индивидуальный зачет. Квалификация. Кассио Риветти, Александр Онищенко, Бйорн Нагель, Катарина Оффель

12:30 Конкур. Команды. Квалификация. Украина

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

14:00 Мужчины. Дисциплина "Лазер". Гонка 9. Валерий Кудряшов

15:30 Мужчины. Дисциплина "Лазер". Гонка 10. Валерий Кудряшов

14:00 Женщины. Дисциплина RS-X. Гонка 7. Ольга Масливец

15:00 Женщины. Дисциплина RS-X. Гонка 8. Ольга Масливец

14:30 Мужчины. Дисциплина RS-X. Гонка 7. Максим Оберемко

17:20 Мужчины. Дисциплина RS-X. Гонка 8. Максим Оберемко

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

16:00 Женщины. Квалификация. Марина Кийко

17:25 Женщины. Финал

ПРЫЖКИ В ВОДУ

16:30 Женщины. Трамплин, 3 метра. Полуфинал. Елена Федорова

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

17:30 Мужчины. 94 кг. Финал А и В. Константин Пилиев, Артем Иванов.

БОКС

00:15 Мужчины. До 64 кг. 1/8 финала. Денис Беринчик (Украина) - Энтони Йигит (Швеция)

01:00 Мужчины. До 81 кг. 1/8 финала. Александр Гвоздик (Украина) - Осмар Браво Амадор (Никарагуа)