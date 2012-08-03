Итог встречи Говерла - Заря решил один 11-метровый
22:58, 03 августа 2012Спорт
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Завершился очередной матч 4-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Говерла - Заря 0:1 (Липартия 84 пен.)
После четырех игр Заря с 9 очками - среди лидеров, а Говерла - с нулем баллов. Впрочем, у нее уже позади встречи с Динамо и Шахтером.
Напомним, что завтра играют
Карпаты (1) - Таврия (3)
... в воскресенье
Металлург З (1) - Ильичевец (3)
Ворскла (3) - Черноморец (3)
Арсенал (3) - Днепр (9)
Металлург Д (0) - Металлист (7)
... а в понедельник тур завершат
Волынь (7) - Шахтер (9)
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