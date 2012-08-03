Итог встречи Говерла - Заря решил один 11-метровый

Говерла - Заря 0:1 (Липартия 84 пен.)

После четырех игр Заря с 9 очками - среди лидеров, а Говерла - с нулем баллов. Впрочем, у нее уже позади встречи с Динамо и Шахтером.

Напомним, что завтра играют

Карпаты (1) - Таврия (3)

... в воскресенье

Металлург З (1) - Ильичевец (3)

Ворскла (3) - Черноморец (3)

Арсенал (3) - Днепр (9)

Металлург Д (0) - Металлист (7)

... а в понедельник тур завершат

Волынь (7) - Шахтер (9)