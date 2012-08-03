Олимпиада: протест Украины относительно боя Хитрова отклонен окончательно

Протест украинской стороны окончательно отклонен. Об этом сообщает НОК Украины. По итогам боксерского поединка 1/8 финала, в котором в весовой категории до 75кг встречались украинец Евгений Хитров и британец Энтони Огого, украинская сторона в соответствии со всеми нормами регламента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в течение выделенных 30 минут подала официальный протест с требованием пересмотреть результат поединка.

В документе были четко указаны 5 пунктов, которые, по мнению украинской стороны, говорят в пользу нашего боксера и должны были изменить окончательное решение судей.

Однако несмотря на веские аргументы, решением Спортивного жюри AIBA протест не был принят.

Тем не менее, украинская делегация во главе с президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой продолжила принимать все возможные меры для восстановления справедливости.

Был проведен ряд встреч на уровне руководства AIBA, Спортивного жюри и судейского корпуса, во время которых обговаривался украинский протест на результат боя. Однако, международная ассоциация любительского бокса осталась на свой позиции, отказав в принятии протеста.

Украинская делегация с ведущими адвокатами изучила вопрос о подаче иска в Спортивный арбитражный суд. Но, к сожалению, решение AIBA по пересмотру результата боя к юрисдикции Суда, как и других учреждений не относится.

Украинская делегация выражает свое недовольство отсутствием правил честной игры в данном поединке и считает результат боя Хитров-Огого не соответствующим реальной действительности, говорится в сообщении.