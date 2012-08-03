В ФФУ уже нашли замену Суркису

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

В пресс-службе отметили, что других предложений относительно кандидатур на должность президентом ФФУ в определенный срок не поступали. Также сообщается, что 17 июля в адрес Исполкома ФФУ поступило заявление от А.Конькова, которым он дал свое согласие на участие в выборах на должность президента ФФУ.

XIV отчетно-выборный Конгресс ФФУ состоится в воскресенье, 2 сентября в киевском Доме футбола.

Как сообщал УНИАН, 30 мая президент ФФУ Григорий Суркис сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах нового президента ФФУ.

“Я приглашаю на него прессу, но сразу отмечу, что свою кандидатуру на выборах президента ФФУ выдвигать не буду. У каждого человека наступает момент, когда необходимо отдохнуть, перевести дух. Мне есть, чем заниматься, и время у меня будет расписано поминутно, поэтому я не вижу в этом проблемы”, - сказал Г.Суркис.

А.Коньков в настоящее время является спортивным директором футбольного клуба "Сталь" в Алчевске Луганской области.