Судьи на Олимпиаде украли у нашего боксера победу, допустив арифметическую ошибку

2 августа на Олимпиаде в ринг вышли Евгений Хитров в весе до 75 кг против Энтони Огого. Настораживало, что соперник нашего чемпиона мира — британец, пишет «Сегодня».

К судьям в боксе на Олимпиаде уже накопилось немало претензий, а тут хозяин Игр в ринге. Уже первый раунд подтвердил опасения. В трехминутке, в которой украинец был как минимум не хуже, победу отдали Огого — 5:3. Видя это, Евгений во втором раунде усилил натиск — и дважды отправил соперника в нокдаун. Однако полное доминирование Хитрова оценили лишь одним очком преимущества (7:6 в раунде).

В заключительной трехминутке украинец снова полностью диктовал свои условия. Британец всячески старался избежать досрочного поражения, выбрасывал капу, чтобы передохнуть. В итоге судьи сильно призадумались с принятием результата. Рефери две минуты продержал в ринге боксеров, держа их за руки. Евгений перекрестился. Тут же, на всякий случай, осенил себя крестом и Огого. Британский бог и судьи выбрали своего. Насчитали равный итоговый счет — 18:18. В любительском боксе при равенстве очков считаются так называемые "грязные удары". Но и тут пятеро судей насчитали равенство — 52:52! И каждый из судей просто называл победителя. Поляк, итальянец, аргентинец, француз, марокканец проголосовали, и победителем объявили Огого.

Наша команда оперативно подала протест на результат боя. Кстати, в зале присутствовал президент нашего НОК Сергей Бубка. Вселяло оптимизм и то, что японцам удалось вернуть победу своему боксеру Сатоши Шимицу в бою с азербайджанцем Абдулгамидовым, проигранном при крайне спорном судействе. А в нашем случае — очевидное преимущество Хитрова, плюс грязная арифметическая ошибка, допущенная арбитрами при подсчете "грязных ударов".

Данные взяты с официального сайта Олимпиады-2012:

Огого: 5+5+5+6+5+6+7+6+7 = не поспоришь, 52

Хитров: 2+3+3+7+6+7+10+8+7 = это, извините, 53.

Однако, как сообщил британский Sky, протест украинцев представителями AIBA (международной федерации) отклонен. С формулировкой: "Нет оснований".