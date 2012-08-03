Владимир Кличко нашел себе следующую жертву

Об этом сообщает польский портал Bokser.Org.

"Поляк подставляет лоб чемпиону, никем не побежденному уже на протяжении восьми лет на стадионе Imtech Arena в Гамбурге. Ставкой поединка будут чемпионские пояса украинца федераций WBO, WBA, IBF и IBO", - сообщает портал.

По его данным, команды боксеров сейчас согласовывают детали будущего боя, который может состояться или в конце ноября, или в декабре в Германии.

Арена, на которой пройдет поединок, может вместить 60 тысяч зрителей.

Портал напоминает, что 32-летний М.Вах, которого называют "Викингом", последние семь своих боев закончил нокаутом, отметив, что среди его противников были Тай Филдс, Джейсон Гаверн и Кевин Макбрайд.

Как сообщал УНИАН, в мае польские медиа сообщали, что М.Вах может встретиться в бою со старшим братом Владимира Кличко, также чемпионом мира Виталием Кличко.

Виталий Кличко, которому в июле этого года исполнился 41 год, уже проводил поединки с двумя польскими боксерами: Альбертом Сосновским - в мае 2010 года и Томашем Адамеком - в сентябре прошлого года.