Австралийский олимпиец устроил в Лондоне пьяный дебош
Джош Буш, входящий в олимпийскую сборную Австралии, был арестован за хулиганство.
Инцидент произошел в городке Эгхэм, неподалеку от олимпийских гребных каналов. Спортсмен, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбил стекло магазина. После этого он потерял сознание и ударился головой об пол, сообщает gazeta.ru.
Лондонские полицейские задержали Буша и отправили его в больницу, где его и привели в чувство. Полицейские официальных обвинений гребцу не предъявили и отпустили на свободу.
«Я получил звонок из полиции в три часа ночи, – рассказал лидер австралийской команды гребцов Ник Грин. – Они сказали, что примут решение о наказании позднее, когда получат больше информации».
Для 21-летнего Буша это первые Олимпийские игры в карьере. Ранее он принимал участие в чемпионатах мира по гребле в возрасте до 23 лет, где демонстрировал высокие результаты.
Напомним, австралийский экипаж занял лишь шестое место в финале соревнований восьмерок в академической гребле.