Австралийский олимпиец устроил в Лондоне пьяный дебош

Инцидент произошел в городке Эгхэм, неподалеку от олимпийских гребных каналов. Спортсмен, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбил стекло магазина. После этого он потерял сознание и ударился головой об пол, сообщает gazeta.ru.

Лондонские полицейские задержали Буша и отправили его в больницу, где его и привели в чувство. Полицейские официальных обвинений гребцу не предъявили и отпустили на свободу.

«Я получил звонок из полиции в три часа ночи, – рассказал лидер австралийской команды гребцов Ник Грин. – Они сказали, что примут решение о наказании позднее, когда получат больше информации».

Для 21-летнего Буша это первые Олимпийские игры в карьере. Ранее он принимал участие в чемпионатах мира по гребле в возрасте до 23 лет, где демонстрировал высокие результаты.

Напомним, австралийский экипаж занял лишь шестое место в финале соревнований восьмерок в академической гребле.