Олимпиада: Украина будет отстаивать Хитрова в Спортивном арбитражном суде

Об этом сообщила двукратная чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова во время телемоста Лондон - Киев, сообщает ТСН Проспорт.

Президент НОК Украины Сергей Бубка и президент федерации бокса Украины готовят соответствующие документы и будут добиваться правды в САС.

Напомним, что Евгений Хитров убедительно выглядел в бою с британским боксером Энтони Огого, дважды отправив того в нокдаун и уверенно выиграв второй и третий раунды. Однако судьи были иного мнения. Официально бой закончился со счетом 18:18, а по дополнительному подсчету ударов судьи отдали предпочтение хозяину Олимпиады.