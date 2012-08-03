Олимпиада: Украина будет отстаивать Хитрова в Спортивном арбитражном суде
08:24, 03 августа 2012Спорт
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Украина будет оспаривать результат боя Хитров - Огого в Лозаннском Спортивном арбитражном суде, который во время Олимпиады проводит выездные заседания в Лондоне.
Победу судьи отдали Огого
Об этом сообщила двукратная чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова во время телемоста Лондон - Киев, сообщает ТСН Проспорт.
Президент НОК Украины Сергей Бубка и президент федерации бокса Украины готовят соответствующие документы и будут добиваться правды в САС.
Напомним, что Евгений Хитров убедительно выглядел в бою с британским боксером Энтони Огого, дважды отправив того в нокдаун и уверенно выиграв второй и третий раунды. Однако судьи были иного мнения. Официально бой закончился со счетом 18:18, а по дополнительному подсчету ударов судьи отдали предпочтение хозяину Олимпиады.
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