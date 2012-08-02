Британские СМИ: Протест Украины на итоги боя Хитрова отклонили

Жюри Международной ассоциации любительского бокса отклонило апелляцию, которую украинская команда подала после поражения чемпиона мира Евгения Хитрова во время турнира по боксу на Олимпиаде в Лондоне.

Об этом сообщает championat.com со ссылкой на The Daily Mail.

Судьи присудили британцу Энтони Огого победу над украинцем, несмотря на то что британец дважды побывал в нокдауне.

После боя украинцы подали протест и заплатили соответствующий взнос, однако Международная ассоциация любительского бокса решила, что нет формальных оснований для недовольства, и протест был отклонен.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы молодежи и спорта Украины, сегодня, 2 августа, Украина подала протест относительно результатов боксерского поединка украинца Е.Хитрова и англичанина Э.Огого на Олимпиаде в Лондоне.

Е.Хитрову в поединке с Э.Огого (весовая категория 78 кг) было объявлено поражение. По результатам поединка оба боксера получили по 18 очков, а украинец даже отправил своего соперника дважды в нокдаун, однако арбитры почему-то присудили победу представителю хозяйки Олимпиады.