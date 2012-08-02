Олимпиада: Украина подала протест на итоги боя Хитров - Огого

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

Как говорится в сообщении, Е.Хитрову в поединке Э.Огого (весовая категория 78 кг) было объявлено поражение. По результатам поединка оба боксера получили по 18 очков, а украинец даже послал своего соперника дважды в нокдаун, однако арбитры почему-то присудили победу представителю хозяйки Олимпиады.

Как сообщил заместитель шефа миссии в Лондоне, директор департамента спорта высших достижений Госмолодежспорта Александр Артемьев, украинская сторона во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой и представительством команды боксеров уже подали протест.

"Мы подали протест своевременно, уже заплатили взнос. Сейчас ожидаем, что его рассмотрят и примут решение. Какие-то результаты ожидаем не раньше, чем через полчаса", - сказал заместитель шефа миссии.