Хряку Фунтику подыскали "апартаменты" с собственным душем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, вчера, после завершения карантина, ветеринары разрешили перевезти Фунтика на место его последующего содержания. Теперь каждый желающий может посетить борова-вещуна и подкормить его специальными кормами, а также сделать фото на память.

"Любимец киевской фан-зоны боров Фунтик чувствует себя хорошо. Боров живет в просторном вольере с собственным душем и удобным подходом для посетителей, здесь он постоянно находится на свежем воздухе, хорошо питается, имеет постоянное ветеринарное наблюдение и пользуется немалым вниманием гостей фермы", – сообщил хозяин Ясногородской страусовой фермы Сергей Радченко.

Раньше двухлетний боров Фунтик жил в селе в 20 километрах от Киева. Он весит 380 килограммов, а его любимая еда - кукурузные палочки, бананы, яблоки и пирожные.