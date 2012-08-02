Самые бедные страны обещают своим олимпийцам самые высокие премии

Сумма вознаграждения, обещанная Национальным олимпийским комитетом Узбекистана возможным олимпийским чемпионам - 811 тыс. евро, сообщает Инопресса со ссылкой на Le Figaro.

Это самое высокое вознаграждение среди всех 204 стран-участниц, а также это огромная сумма для страны, чей ВВП на душу населения (по ППС) едва превышает 2800 евро в год. Одна золотая медаль принесет ее обладателю около 290 средних зарплат его соотечественника.

Подобная практика распространена в Центральной и Юго-Восточной Азии. Армения и Азербайджан также обещают щедрое вознаграждение. В Армении размер вознаграждения объясняется другими причинами: местный меценат финансирует 85% премий. Согласно исследованию PwC, количество медалей на Играх зависит от величины населения и экономического развития страны. Таким образом, самые бедные страны могут не бояться проявлять щедрость.

Франция ведет себя более скромно. Золотая медаль принесет 50 тыс. евро, серебряная - 20 тыс., бронзовая - 13 тыс., сообщает издание. Эти суммы не изменились с пекинских Игр, но теперь с них будет сниматься налог. Британское правительство предупредило, что победившие атлеты не получат никаких премий, поскольку они не нуждаются в таком стимуле, выступая перед родной публикой, отмечается в статье.