Сегодня украинцы продолжат борьбу за олимпийские медали (программа дня)

Как сообщает сайт НОК Украины, сегодня за медали будут бороться в таких видах программы:

09:50 - 11:50 Гребля академическая. М 2Х мужчины. Финал.

09:00 - 16:20 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования, женщины.

09:30 - 16:50 Дзюдо. Весовая категория 100 кг, мужчины (борется украинец Блошенко Артем).

Весовая категория 78 кг, женщины (украинка Прищепа Марина).

10:00 - 20:28 Плавание. Различные виды. (50 м вольным стилем плывет Говоров Андрей, 200 м на спине плывет Зевина Дарья).

10:00 - 16:30 Теннис настольный. Одиночный разряд, мужчины.

10:30 - 13:00 Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, мужчины (участвует украинец Бондарук Роман).

11:00 - 15:30 Конный спорт. Выездка. Гран При. Квалификация (участвует украинская спортсменка Киселева Светлана).

11:30 - 20:00 Теннис. Смешанный разряд. Одиночный разряд, мужчины.

12:00 - 18:00 Парусный спорт. Ветродоска (мужчины, женщины). Класс "Финн", мужчины.

12:30 - 20:00 Бадминтон. Одиночный разряд (мужчины, женщины).

13:30 - 22:30 Бокс. Весовая категория 60 кг, мужчины. 1/16 финала (бьется украинец Василий Ломаченко).

Весовая категория 75 кг, мужчины. 1/16 финала

16:30 - 18:30 Гимнастика спортивная. Многоборье, женщины.

17:30 - 18:30 Велосипедный спорт - трек. Командный спринт (соревнуются украинки Шулика Любовь и Цьось Елена).

После вчерашнего удачного для Украины дня, получив 1 золотую медаль и две бронзовые, в общем рейтинге команд из 6 наградами (два золота, четыре бронзы) Украина занимает 13 место. Лидируют и далее Китай, США, а Францию ​​с третьей ступеньки потеснила Южная Корея.