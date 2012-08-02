Сегодня украинцы продолжат борьбу за олимпийские медали (программа дня)
Продолжаются ХХХ Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня украинские спортсмены поборются за очередные комплекты наград.
Как сообщает сайт НОК Украины, сегодня за медали будут бороться в таких видах программы:
09:50 - 11:50 Гребля академическая. М 2Х мужчины. Финал.
09:00 - 16:20 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования, женщины.
09:30 - 16:50 Дзюдо. Весовая категория 100 кг, мужчины (борется украинец Блошенко Артем).
Весовая категория 78 кг, женщины (украинка Прищепа Марина).
10:00 - 20:28 Плавание. Различные виды. (50 м вольным стилем плывет Говоров Андрей, 200 м на спине плывет Зевина Дарья).
10:00 - 16:30 Теннис настольный. Одиночный разряд, мужчины.
10:30 - 13:00 Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, мужчины (участвует украинец Бондарук Роман).
11:00 - 15:30 Конный спорт. Выездка. Гран При. Квалификация (участвует украинская спортсменка Киселева Светлана).
11:30 - 20:00 Теннис. Смешанный разряд. Одиночный разряд, мужчины.
12:00 - 18:00 Парусный спорт. Ветродоска (мужчины, женщины). Класс "Финн", мужчины.
12:30 - 20:00 Бадминтон. Одиночный разряд (мужчины, женщины).
13:30 - 22:30 Бокс. Весовая категория 60 кг, мужчины. 1/16 финала (бьется украинец Василий Ломаченко).
Весовая категория 75 кг, мужчины. 1/16 финала
16:30 - 18:30 Гимнастика спортивная. Многоборье, женщины.
17:30 - 18:30 Велосипедный спорт - трек. Командный спринт (соревнуются украинки Шулика Любовь и Цьось Елена).
После вчерашнего удачного для Украины дня, получив 1 золотую медаль и две бронзовые, в общем рейтинге команд из 6 наградами (два золота, четыре бронзы) Украина занимает 13 место. Лидируют и далее Китай, США, а Францию с третьей ступеньки потеснила Южная Корея.