Украинка Костевич завоевала вторую бронзу на Олимпиаде

В стрельбе из малокалиберного пистолета Елена Костевич завоевала вторую бронзовую медаль Игр ХХХ Олимпиады. Об этом сообщает НОК Украины.

Напомним, в финал украинка попала с пятым показателем, однако второй позиции уступала всего один пункт. В четвертой серии главного раунда соревнований Елена показала отличные выстрелы в диапазоне 10,1 - 10,8.

В финале подопечная Игоря Черединова набрала 203,6 балла, а в сумме с квалификационным показателем - 788,6 очка. Первой финишировала кореянка Ким Янгми - 792,4. «Серебро» досталось Ин Чень - 791,4.

Теперь у сборной Украины есть 2 золотые и 3 бронзовые награды Олимпиады, она сохраняет 10 место общекомандного зачета.