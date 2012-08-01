Губернатор обещает олимпийским чемпионкам квартиры

Об этом УНИАН сообщили в управлении прессы и информации ОГА со ссылкой на А.Вилкула.

Председатель ОГА поздравил воспитанниц Днепропетровской областной школы высшего спортивного мастерства, представительниц спортивного клуба «Дзержинка» Яну Дементьеву, Наталию Довготько, Анастасию Коженкову и Екатерину Тарасенко с победой на Олимпиаде и пообещал торжественную встречу олимпийских чемпионок в Днепропетровске в ближайшую пятницу.

По данным ОГА, в 2010 году из областного бюджета Днепропетровской области было выделено 2,5 млн. грн на приобретение спортивного инвентаря для спортсменов по академической гребле. В частности, на эти средства были закуплены самые современные спортивные лодки «Эмпахер», на которых тренировались будущие чемпионки Олимпиады в Лондоне.

Ранее А.Вилкул заявлял, что призерам и победителям Олимпийских игр в Лондоне из Днепропетровской области будут выделены квартиры.

В ХХХ летних Олимпийских играх принимают участие 30 спортсменов из Днепропетровской области.