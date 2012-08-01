Олимпиада: Украина поднялась с 17-го на 10-е место в общекомандном зачете

Украина поднялась с 17-го на 10-е место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Лондоне после выигрыша второй золотой медали.

Об этом свидетельствует таблица медалей стран, размещенная на сайте Чемпионат.ру.

Первое место занимает Китай (13 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые), второе место - США (9-8-7), третье – Франция (4-3-4), четвертое – Германия (3-4-1), пятое - Южная Корея (3-2-3), шестое - КНДР (3-0-1), седьмое – Казахстан (3-0-0), восьмое - Италия (2-4-2), девятое – Россия (2-2-4), десятое – Украина (2-0-2), одиннадцатое - ЮАР (2-0-0), двенадцатое - Япония (1-4-8), тринадцатое – Австралия (1-4-2), четырнадцатое - Великобритания (1-2-3), пятнадцатое - Румыния (1-2-2).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 августа, украинская сборная на Олимпиаде в Лондоне завоевала «золото» в академической гребле - командном виде соревнований.

Олимпийскими чемпионками стали украинки Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталия Довгодько и Екатерина Тарасенко. Это "золото" уже второе в копилке сборной Украины на юбилейных XXX Олимпийских Играх в Лондоне.

Первую золотую медаль получила Яна Шемякина в индивидуальных соревнованиях по фехтованию.