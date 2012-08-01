Украина взяла второе золото на Олимпиаде в Лондоне
14:16, 01 августа 2012Спорт
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Украина взяла золото в академической гребле - командном виде соревнований. Олимпийскими чемпионками стали украинки Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко.
Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко - олимпийские чемпионки
Украинки захватили лидерство с первых метров и удерживали его на протяжении всей дистанции в 2000 метров. Это золото уже второе в копилке сборной Украины на юбилейных XXX Олимпийских Играх в Лондоне.
Выигранная медаль стала первой в истории украинской академической гребли.
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