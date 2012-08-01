Украина взяла второе золото на Олимпиаде в Лондоне

Украинки захватили лидерство с первых метров и удерживали его на протяжении всей дистанции в 2000 метров. Это золото уже второе в копилке сборной Украины на юбилейных XXX Олимпийских Играх в Лондоне.

Выигранная медаль стала первой в истории украинской академической гребли.