Каких медалей ждать сегодня из Лондона Украине (программа дня)

Как сообщает сайт НОК Украины, сегодня за медали поборются в таких видах программы:

09:00 - 19:00 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования, мужчины, женщины. 1/32 и 1/16 финала.

9:00 - 16:00 Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет, женщины. Зачетная стрельба / Финал (участие от Украины принимает Костевич Елена, которая уже имеет бронзу Лондона).

09:00 - 21:00 Бадминтон. Одиночный разряд (мужчины, женщины). 1/16 финала.

9:00 - 20:00 Фехтование. Шпага, мужчины, индивидуальные соревнования (поборется украинец Карюченко Дмитрий).

09:30 - 16:50 Дзюдо. Весовая категория 90 кг, мужчины (украинец Гонтюк Роман).

Весовая категория 70 кг, женщины (украинка Смаль Наталия).

10:20 - 12:30 Гребля академическая. Парные четверки. Женщины. Финал (со вторым временем квалифицировались украинки Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко).

11:30 - 20:00 Теннис. Смешанный разряд. 1 раунд (украинцы Стаховский Сергей и Бондаренко Екатерина).

12:00 - 18:00 Парусный спорт. Ветродоска (мужчины, женщины). Класс "Лейзер", мужчины.

13:10 - 20:30 Фехтование. Сабля женщины, индивидуальные соревнования (участвует украинка Харлан Ольга).

13:30 - 23:30 Бокс. Весовая категория 91кг, мужчины. 1/16 финала (бьется украинец Усик Александр).

15:00 Прыжки в воду. Трамплин 3м, синхрон, мужчины. Финал (украинцы Кваша Илья, Пригоров Алексей).

16:30 - 19:35 Гимнастика спортивная. Многоборье, мужчины (украинские участники Куксенков Николай, Верняев Олег, Степко Олег).

10:00 - 21:09 Плавание (в различных видах программы участвуют украинские спортсмены Степанюк Дарья, Исаков Александр, Дзеркаль Анна, Шемберев Максим, Зевина Дарья, Степанюк Дарья, Ливер Мария).

После вчерашнего «сухого» на медали дня в общем рейтинге команд с 3 наградами (одно золото, две бронзы) Украина занимает 17 место. Лидируют и прежде Китай, США и Франция.