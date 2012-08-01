МОК готов рассмотреть заявку Украины на Зимнюю Олимпиаду в Карпатах
Премьер-министр Украины Никола Азаров заявляет, что Международный олимпийский комитет положительно оценивает перспективы Украины принять зимнюю Олимпиаду 2022 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после посещения Республиканского высшего училища физической культуры в Киеве.
«Была у меня в рамках Олимпиады такая интересная встреча с господином Рогге (президент МОК Жак Рогге), и он мне рассказал о том, что наши материалы о Карпатах – месте проведения зимних Олимпийских игр, были в Олимпийском комитете рассмотрены и предварительное заключение положительное. То есть, с точки зрения, скажем, их стандартов, подходов, наши Карпаты отвечают возможности проведения зимних Олимпийских игр», - сказал Н.Азаров.
По словам премьера, Ж.Рогге отметил в разговоре с ним, что Украина может оформлять заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.
«Боритесь, безусловно, это даст очень широкий импульс не только для зимних видов спорта, но и других видов спорта», - подчеркнул Н.Азаров.
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Как сообщалось, Украина в 2014 году намерена подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года. Общая стоимость необходимых для этого мероприятий предварительно оценена в 12 млрд долл.
Ранее Президент Виктор Янукович заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы реализация проекта "Олимпийская надежда 2022" по проведению в украинских Карпатах зимней Олимпиады-2022 стала возможной. Именно выполнение таких крупных проектов является серьезным толчком для развития государства и отдельных регионов, убежден Президент.