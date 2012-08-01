МОК готов рассмотреть заявку Украины на Зимнюю Олимпиаду в Карпатах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после посещения Республиканского высшего училища физической культуры в Киеве.

«Была у меня в рамках Олимпиады такая интересная встреча с господином Рогге (президент МОК Жак Рогге), и он мне рассказал о том, что наши материалы о Карпатах – месте проведения зимних Олимпийских игр, были в Олимпийском комитете рассмотрены и предварительное заключение положительное. То есть, с точки зрения, скажем, их стандартов, подходов, наши Карпаты отвечают возможности проведения зимних Олимпийских игр», - сказал Н.Азаров.

По словам премьера, Ж.Рогге отметил в разговоре с ним, что Украина может оформлять заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

«Боритесь, безусловно, это даст очень широкий импульс не только для зимних видов спорта, но и других видов спорта», - подчеркнул Н.Азаров.

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Как сообщалось, Украина в 2014 году намерена подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года. Общая стоимость необходимых для этого мероприятий предварительно оценена в 12 млрд долл.

Ранее Президент Виктор Янукович заявил, что Украина приложит все усилия, чтобы реализация проекта "Олимпийская надежда 2022" по проведению в украинских Карпатах зимней Олимпиады-2022 стала возможной. Именно выполнение таких крупных проектов является серьезным толчком для развития государства и отдельных регионов, убежден Президент.