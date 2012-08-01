Американский пловец побил абсолютный рекорд украинской гимнастки

Завоевав 19-ю олимпийскую медаль в своей спортивной карьере, он обновил достижение выдающейся украинской советской гимнастки Ларисы Латыниной, продержавшееся 48 лет, сообщает РИА Новости.

Свои 18-ю и 19-ю олимпийские награды 27-летний Фелпс завоевал 31 июля. Сперва он стал серебряным призером в плавании на 200 метров баттерфляем, после чего выиграл золото в составе сборной США в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.

Латынина на Олимпиадах 1956, 1960 и 1964 годов выиграла 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей - всего 18 наград.

В активе американца на данный момент 15 золота, 2 серебра и 2 бронзы.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Фелпсу еще предстоит выступить в трех дисциплинах: 100 метров баттерфляем, 200 метров комплексным плаванием и эстафета 4 по 100 комплексом.