Азаров: премии олимпийцам будут выше, чем в России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сообщил журналистам после посещения Республиканского высшего училища физической культуры в Киеве.

«Я был в Лондоне на открытии Олимпийских игр и беседовал со своими коллегами. Интересовался, какие премиальные выплачивает страна своим олимпийским чемпионам. Пришел к выводу, что нам надо не отставать. Поэтому завтра правительство рассмотрит и такое решение примет», - сказал Н.Азаров.

Он не озвучил размеры новых премий для победителей на Олимпийских играх, однако отметил, что уровень выплат будет выше, чем в Российской Федерации.

«Наш размер премий будет не меньше российского, а несколько больше. Я вам скажу, сколько в России – в России 123 тысячи долларов. Наши спортсмены будут получать премиальные не меньше, по крайней мере, чем у наших соседей», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, он поздравил всю Украину с первой золотой медалью на Олимпийских играх и выразил надежду, что украинские спортсмены на Олимпиаде в Лондоне завоюют еще не одну медаль.

Как сообщалось, до сих пор украинские спортсмены за золотую медаль на Олимпиаде получали 100 тыс. долл., серебряную - 70 тыс., бронзовую - 50 тыс. долл.