Динамо выиграло у Фейенорда
21:53, 31 июля 2012Спорт
2304
Киевское Динамо стартовало в квалификации Лиги Чемпионов.
Динамо (Киев) заставило фанатов понервничать
В Киеве завершился поединок против голландского Фейенорда. Счет 2:1 в пользу киевлян.
Голы забивали: Рубен Схакен на 49-й минуте, Лекс Имерс в свои ворота (55) и Браун Идейе (69).
Игра бело-синих подарила их фанам много "валидольных" минут. Можно констатировать, что главной проблемой динамовцев остается реализация моментов.
Отметим, что ответная игра состоится в Голландии 7 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter