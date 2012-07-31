Динамо выиграло у Фейенорда

В Киеве завершился поединок против голландского Фейенорда. Счет 2:1 в пользу киевлян.

Голы забивали: Рубен Схакен на 49-й минуте, Лекс Имерс в свои ворота (55) и Браун Идейе (69).

Игра бело-синих подарила их фанам много "валидольных" минут. Можно констатировать, что главной проблемой динамовцев остается реализация моментов.

Отметим, что ответная игра состоится в Голландии 7 августа.