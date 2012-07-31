Скандал на Олимпиаде: рекорд китайской пловчихи назвали «невозможным»

Как напоминает ВВС Украина, 28 июля она побила мировой рекорд в заплыве на 400 метров среди женщин и проплыла последний круг быстрее, нежели победитель в том же виде соревнований среди мужчин.

Ведущий американский тренер Джон Леонард назвал выступление Е Шивен "невозможным".

Е Шивен не провалила теста на допинг, и это вызвало гневную реакцию китайских соцсетей, пользователи которых допускали, что это может быть мошенничество.

По информации РИА «Новости», Е Шивен проплыла дистанцию 400 м за 4 мин. 28,43 секунды и обновила мировой рекорд, который принадлежал одной из ее соперниц по заплыву, - австралийке Стефани Райс. Второй финишировала Элизабет Бейсел (США) со временем 4.31,27, третьей - еще одна китайская плавчиха Ли Сюаньсюй (4.32,91).

Сегодня Е Шивен будет принимать участие в заплыве на 200 метров.