Итоги футбольного уик-энда в Европе

На выходных состоялись очередные матчи в европейских чемпионатах. В воскресенье в английской Премьер-лиге прошел предпоследний матч 8-го тура. «Эвертон» на своем поле принимал «Мидлсбро» и добился уверенной победы.

Ливерпульский клуб переместился на 5-ю строчку турнирной таблицы, благодаря домашней победе над «Боро», которая, к слову, стала первой одержанной клубом на родном стадионе с самого начала нынешнего сезона. В самом начале игры, на 7-й минуте, защитник Джолеон Лескотт вывел свою команду вперед, отлично сыграв на втором этаже и записав на свой счет уже 4-й гол в нынешнем чемпионате. А второй мяч влетел в ворота Марка Шварцера за две минуты до часовой отметки игрового времени. Его забил южноафриканский полузащитник Стивен Пиенар, откликнувшийся на отличный пас испанца Микеля Артеты.

Напомним, что тур завершится в понедельник матчем «Тоттенхэм» - «Астон Вилла».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

Эвертон - Мидлсбро 2:0.

В итальянской серии А завершился 6-й тур. «Ювентус» лишь на третьей минуте компенсированного времени сумел вырвать победу в туринском дерби. "Старая синьора" вышла на второе место в турнирной таблице, опередив «Фиорентину» и «Рому». «Милан» в очередной раз не смог порадовать трибуны «Сан Сиро» победой, также как и «Лацио», на выезде сыгравший вничью с «Реджиной». И римский, и миланский клубы в преддверии второго матча группового этапа Лиги чемпионов плетутся в середине таблицы с идентичными показателями (1 победа, 4 ничьих и 1 поражение).

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

Торино - Ювентус 0:1

Милан - Катанья 1:1

Наполи - Дженоа 1:2

Эмполи - Палермо 3:1

Реджина - Лацио 1:1

Сампдория - Аталанта 3:0

Удинезе - Парма 2:1

Кальяри - Сиена 1:0

В испанской Примере завершился 6-й тур. Мадридский «Реал» гостил у бывшего клуба своего нового главного тренера – «Хетафе» - и добился минимальной победы. После шести туров «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 16-ть очков.Также с минимальным счетом победили и «Валенсия» с «Вильярреалом», опередившие в таблице «Барселону» и занимающие второе и третье места соответственно.

Чемпионат Испании. Примера

6-й тур

Хетафе - Реал Мадрид 0:1

Рекреативо - Валенсия 0:1

Вильярреал - Атлетик 1:0

Атлетико - Осасуна 2:0

Эспаньол - Депортиво 1:0

Бетис - Майорка 3:0

Вальядолид - Мурсия 1:4

Альмерия - Расинг 0:1

В воскресенье в немецкой бундеслиге прошли два заключительных матча 8-го тура. «Энерги» сумел заработать третье очко в нынешнем чемпионате, сыграв дома вничью с «Айнтрахтом», а «Дуйсбург» потерпел очередное поражение, на выезде уступив «Ганноверу».

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

Энерги - Айнтрахт 2:2

Ганновер - Дуйсбург 2:1

Вердер - Арминия 8:1

Гамбург - Вольфсбург 2:2

Бохум - Нюрнберг 3:3

Ганза - Штутгарт 2:1

Карлсруэ - Боруссия Д 3:1 .

Байер - Бавария 0:1

Чемпионат Франции. Лига 1

Перенесенный матч 3-го тура

Лион - Ланс 3:0 .

Благодаря этой победе, Лион вышел на первое место.

Перенесенный матч 3-го тура

Кан - Тулуза 2:1

29 и 30 сентября проходили матчи 25-го тура российской премьер-лиги.

Чемпионат России. Премьер-лига

25-й тур

Зенит – ЦСКА 2:1

Спартак – Химки 2:0

Луч-Энергия – Рубин 2:0

Амкар – Локомотив 1:0

Томь – Кубань 2:0

Сатурн – Москва 0:0

Динамо – Крылья Советов 1:1

Ростов – Спартак 0:1

По материалам Совспорт