Итоги футбольного уик-энда в Европе
«Эвертон» вернулся в пятерку
|Фото Reuters
Ливерпульский клуб переместился на 5-ю строчку турнирной таблицы, благодаря домашней победе над «Боро», которая, к слову, стала первой одержанной клубом на родном стадионе с самого начала нынешнего сезона. В самом начале игры, на 7-й минуте, защитник Джолеон Лескотт вывел свою команду вперед, отлично сыграв на втором этаже и записав на свой счет уже 4-й гол в нынешнем чемпионате. А второй мяч влетел в ворота Марка Шварцера за две минуты до часовой отметки игрового времени. Его забил южноафриканский полузащитник Стивен Пиенар, откликнувшийся на отличный пас испанца Микеля Артеты.
Напомним, что тур завершится в понедельник матчем «Тоттенхэм» - «Астон Вилла».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
Эвертон - Мидлсбро 2:0.
|Трезеге принес «Ювентусу» победу. Фото АР
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
Торино - Ювентус 0:1
Милан - Катанья 1:1
Наполи - Дженоа 1:2
Эмполи - Палермо 3:1
Реджина - Лацио 1:1
Сампдория - Аталанта 3:0
Удинезе - Парма 2:1
Кальяри - Сиена 1:0
В испанской Примере завершился 6-й тур. Мадридский «Реал» гостил у бывшего клуба своего нового главного тренера – «Хетафе» - и добился минимальной победы. После шести туров «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 16-ть очков.Также с минимальным счетом победили и «Валенсия» с «Вильярреалом», опередившие в таблице «Барселону» и занимающие второе и третье места соответственно.
Чемпионат Испании. Примера
6-й тур
Хетафе - Реал Мадрид 0:1
Рекреативо - Валенсия 0:1
Вильярреал - Атлетик 1:0
Атлетико - Осасуна 2:0
Эспаньол - Депортиво 1:0
Бетис - Майорка 3:0
Вальядолид - Мурсия 1:4
Альмерия - Расинг 0:1
В воскресенье в немецкой бундеслиге прошли два заключительных матча 8-го тура. «Энерги» сумел заработать третье очко в нынешнем чемпионате, сыграв дома вничью с «Айнтрахтом», а «Дуйсбург» потерпел очередное поражение, на выезде уступив «Ганноверу».
Чемпионат Германии. Бундеслига
8-й тур
Энерги - Айнтрахт 2:2
Ганновер - Дуйсбург 2:1
Вердер - Арминия 8:1
Гамбург - Вольфсбург 2:2
Бохум - Нюрнберг 3:3
Ганза - Штутгарт 2:1
Карлсруэ - Боруссия Д 3:1 .
Байер - Бавария 0:1
Чемпионат Франции. Лига 1
Перенесенный матч 3-го тура
Лион - Ланс 3:0 .
Благодаря этой победе, Лион вышел на первое место.
Перенесенный матч 3-го тура
Кан - Тулуза 2:1
29 и 30 сентября проходили матчи 25-го тура российской премьер-лиги.
Чемпионат России. Премьер-лига
25-й тур
Зенит – ЦСКА 2:1
Спартак – Химки 2:0
Луч-Энергия – Рубин 2:0
Амкар – Локомотив 1:0
Томь – Кубань 2:0
Сатурн – Москва 0:0
Динамо – Крылья Советов 1:1
Ростов – Спартак 0:1
По материалам Совспорт