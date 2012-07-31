За что сегодня на Олимпиаде будут бороться украинцы (программа дня)

Как сообщает сайт НОКУ сегодня состоятся соревнования в таких видах спорта:

9:30 - 12:30 Дзюдо. Мужчины до 81 кг (участвует украинец Василенко Артем).

11.00 Баскетбол. Мужчины. Групповой этап.

11:14 - 11:45 Плавание. Мужчины. 200м брассом (среди участников - украинец Борисик Игорь).

12:00 Тяжелая атлетика. Мужчины. До 69 кг.

12:00 - 18:00 Парусный спорт. Ветродоска. Мужчины. Женщины (участвуют украинцы Оберемко Максим и Масливец Ольга).

13:30 - 16:15 Бокс. Мужчины до 64 кг. 1/32 финала (сразится украинец Беринчик Денис).

14:30 Тяжелая атлетика. Женщины. До 63 кг.

15:00 Конный спорт. Троеборье. Команды.

16:00 Стрельба. Мужчины. Скит.

17:00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки (в финале - украинки Прокопчук Юлия и Потехина Виктория).

17:05 Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка.

17:40 Конный спорт. Троеборье. Личное первенство

18:00 Дзюдо. Женщины. До 63 кг.

18:10 Дзюдо. Мужчины. До 81 кг (финалы).

18:30 Спортивная гимнастика. Женщины. Команды.

21:40 Плавание. Женщины. Вольный стиль, 200 м.

21:40 Фехтование. Мужчины. Рапира. Личное первенство.

21:45 Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 200 м.

22:40 Плавание. Женщины. Комплекс, 200 м.

22:45 Плавание. Мужчины. Свободный стиль, 4х200 м.

00:00 Волейбол. Мужчины. Групповой этап.

Как сообщал УНИАН, вчера Украина получила одну золотую и одну бронзовую медали и теперь занимает в общем рейтинге команд 15 место. Лидируют в нем команды Китая, США и Франции.