За что сегодня на Олимпиаде будут бороться украинцы (программа дня)
Сегодня на Олимпийских играх разыграют 15 комплектов наград.
Как сообщает сайт НОКУ сегодня состоятся соревнования в таких видах спорта:
9:30 - 12:30 Дзюдо. Мужчины до 81 кг (участвует украинец Василенко Артем).
11.00 Баскетбол. Мужчины. Групповой этап.
11:14 - 11:45 Плавание. Мужчины. 200м брассом (среди участников - украинец Борисик Игорь).
12:00 Тяжелая атлетика. Мужчины. До 69 кг.
12:00 - 18:00 Парусный спорт. Ветродоска. Мужчины. Женщины (участвуют украинцы Оберемко Максим и Масливец Ольга).
13:30 - 16:15 Бокс. Мужчины до 64 кг. 1/32 финала (сразится украинец Беринчик Денис).
14:30 Тяжелая атлетика. Женщины. До 63 кг.
15:00 Конный спорт. Троеборье. Команды.
16:00 Стрельба. Мужчины. Скит.
17:00 Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Синхронные прыжки (в финале - украинки Прокопчук Юлия и Потехина Виктория).
17:05 Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка.
17:40 Конный спорт. Троеборье. Личное первенство
18:00 Дзюдо. Женщины. До 63 кг.
18:10 Дзюдо. Мужчины. До 81 кг (финалы).
18:30 Спортивная гимнастика. Женщины. Команды.
21:40 Плавание. Женщины. Вольный стиль, 200 м.
21:40 Фехтование. Мужчины. Рапира. Личное первенство.
21:45 Плавание. Мужчины. Баттерфляй, 200 м.
22:40 Плавание. Женщины. Комплекс, 200 м.
22:45 Плавание. Мужчины. Свободный стиль, 4х200 м.
00:00 Волейбол. Мужчины. Групповой этап.
Как сообщал УНИАН, вчера Украина получила одну золотую и одну бронзовую медали и теперь занимает в общем рейтинге команд 15 место. Лидируют в нем команды Китая, США и Франции.