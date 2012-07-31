Семин: Динамо не должно подстраиваться под Фейенорд

Наставник киевлян говорит, что определился с составом на 90%, пишет football.ua.

"Мы не должны подстраиваться под Фейенорд. Это их проблемы, сколько нападающих будет играть – один, два или вообще три. Для нас главное выйти на свой уровень игры, который должен быть значительно выше, чем в предыдущих играх чемпионата. Фейеноорд хорошо играет в атаке, и, самое удивительное, что я увидел в матче с Мальоркой, очень хорошо успевают отходить в оборону, проведя спарринг с громадным преимуществом", - сказал тренер Динамо.

Тарас Михалик, защитник Динамо ,считает, что нужно в первую очередь сконцетрироваться на собственной игре.

"Команда впереди играет довольно весело, с быстрыми игроками. Но, в первую очередь, как говорит тренер, необходимо обратить внимание на свою игру, а кто будет играть в составе соперника, сколько нападающих и по какой схеме, для нас неважно".

Букмекеры же оценивают шансы киевлян на победу более высоко. Победа Динамо получила коэфициент 1,55 против 5,29 у Фейенорда (чем менше коэфициент, тем больше шансы на победу).