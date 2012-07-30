Украинская спортсменка получила золото на Олимпиаде
23:13, 30 июля 2012Спорт
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В олимпийском турнире шпажисток победу получила украинка Яна Шемякина.
Яна Шемякина первой из украинских спортсменов завоевала золотую олимпийскую медаль Лондона, фото AFP
Шемякина в финальном поединке победила немку Бриту Хайдеманн, сообщает официальный сайт Олимпиады. В дополнительное время Шемякина сумела довести счет до 8:9 в свою пользу.
Золотая медаль Шемякиной стала для сборной Украины первой наградой высшего достоинства на Играх-2012.
Серебро немки Хайдеманн также оказалось для сборной Германии первой медалью Олимпиады.
В поединке за бронзу победу одержала китайская шпажистка Cунь Юйцзе.
У китаянки Cунь Юйцзе (справа) Яна выиграла в полуфинале, а у немки Хайдеманн - в финале, фото Reuters
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