Украинская спортсменка получила золото на Олимпиаде

В олимпийском турнире шпажисток победу получила украинка Яна Шемякина.

Шемякина в финальном поединке победила немку Бриту Хайдеманн, сообщает официальный сайт Олимпиады. В дополнительное время Шемякина сумела довести счет до 8:9 в свою пользу. Золотая медаль Шемякиной стала для сборной Украины первой наградой высшего достоинства на Играх-2012. Серебро немки Хайдеманн также оказалось для сборной Германии первой медалью Олимпиады. В поединке за бронзу победу одержала китайская шпажистка Cунь Юйцзе.

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