У украинских гимнастов забрали бронзу Лондона (дополнено)

Первое место на второй подряд Олимпиаде заняли китайские спортсмены.

Второе место у японцев, третье - у хозяев игр, британцев.

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Как сообщает Национальный комитет Украины, команда в составе Николая Куксенкова, Виталия Наконечного, Игоря Радивилова, Олега Степко и Олега Верняева закончила соревнования с суммой 271,526 балла, что означало третью ступеньку.

Однако сборная Японии, которая была четвертой, подала апелляцию. Документ удовлетворили, добавив к оценке семь десятых. В итоге, японцы получили серебро, а украинцы заняли четвертое место.