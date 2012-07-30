У украинских гимнастов забрали бронзу Лондона (дополнено)
22:27, 30 июля 2012Спорт
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Украинская мужская сборная по спортивной гимнастике завоевала бронзовые награды на Олимпийских играх в Лондоне, но после судьи отменили свое решение.
Лондонская Олимпиада принесла нам очередную бронзу
Первое место на второй подряд Олимпиаде заняли китайские спортсмены.
Второе место у японцев, третье - у хозяев игр, британцев.
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Как сообщает Национальный комитет Украины, команда в составе Николая Куксенкова, Виталия Наконечного, Игоря Радивилова, Олега Степко и Олега Верняева закончила соревнования с суммой 271,526 балла, что означало третью ступеньку.
Однако сборная Японии, которая была четвертой, подала апелляцию. Документ удовлетворили, добавив к оценке семь десятых. В итоге, японцы получили серебро, а украинцы заняли четвертое место.
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